பாரதியார் நினைவு நாள் இனி மகாகவி நாளாக கடைபிடிக்கப்படும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அசத்தல் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: பாரதியாரின் நினைவுநாளான நாளை 'மகாகவி நாள்' என கடைபிடிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நாளை "மகாகவி நாள்"-ஆக அனுசரிக்கப்படும் என அறிவித்தார்கள்.

அதன்படி எதிர்வரும் 11.09.2022 அன்று காலை 9.30 மணியளவில், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், சென்னை , காமராஜர் சாலை, மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள அன்னாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மகாகவி பாரதியாரின் திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்த உள்ளார்கள்.

The Government of Tamil Nadu has announced that September 11, the commemoration day of Bharati, will be observed as "Mahakavi Day" and the special Mahakavi Day will be celebrated on 11.09.2022 by Hon'ble Ministers, Members of Parliament, Legislatures, representatives of local bodies, senior government officials and dignitaries. announced.