இலங்கைக்கு ரூ.50 லட்சம் உதவி! சட்டசபையில் உறுதியளித்த ஓபிஎஸ்! புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

சென்னை : இலங்கை மக்களுக்கு தமிழக அரசு உதவி செய்ய கோரும் தீர்மானத்தின் மீது பேசிய அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் சார்ந்திருக்கும் குடும்பத்தின் சார்பில் 50 லட்சம் ரூபாய் தர இருப்பதாகக் கூறிய நிலையில், ஓபிஎஸ் நிதியுதவி செய்ய முன்வந்ததற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்ட நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 9 முதல் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அரசுக்கு எதிராக தெருக்களில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

எரிபொருள், மருந்துகள் மற்றும் மின்சார விநியோகத்தில் கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து, விலைவாசி விண்ணை முட்டியுள்ளது. அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களின் விலை உச்சத்தில் உள்ளது.

Speaking on the resolution calling on the Tamil Nadu government to help the people of Sri Lanka, AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam said that he would donate Rs.50 lakhs on behalf of his family. Chief Minister Stalin thanked for offering Ops financial assistance.