அந்த மனசு தான் கடவுள்.. சென்னையில் விபத்தில் சிக்கி துடிதுடித்த இளைஞர்..காரை நிறுத்தி உதவிய இறையன்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை நேப்பியர் பாலம் அருகே இன்று காலை விபத்தில் சிக்கி சாலையில் தவித்து கொண்டிருந்த இளைஞருக்க தலைமை செயலாளர் இறையன்பு உதவிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னையில் பல்வேறு முக்கிய சாலைகளில் காலை, மாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக Peak Hoursல் சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கும். சாலைகளில் வாகனங்கள் வேகமாக செல்ல முடியாமல் ஊர்ந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.

இந்த நேரங்களில் அலுவலகம், கல்லூரி, பள்ளி என பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்பவர்கள் அவசரஅவசரமாக மின்னல் வேகத்தில் வாகனங்களை இயக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். இதனால் விபத்துகள் நிகழ்வதும் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது.

English summary

The Chief Secretary's Irai Anbu help to a young man who was suffering from an accident on the road near Napier Bridge in Chennai this morning has caused a sensation.