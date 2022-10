திருப்பம்.. கோவை கார் வெடிப்பு.. என்ஐஏ விசாரணைக்கு பரிந்துரைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோவையில் கார் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாக என்ஐஏ விசாரணைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பரிந்துரை செய்துள்ளார். கோவை நகரின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் 3 புதிய காவல்நிலையங்களை திறக்கவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக அக்டோபர் 23ஆம் தேதியன்று நிகழ்ந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்புச் சம்பவம் தொடர்பாக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு நேரடியாக கோவை வந்து விசாரணை நடத்தினார். சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாக அடுத்தடுத்து பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

இந்த சம்பவம் கோட்டை மேடு ஈஸ்வரன் கோயில் முன்பு நடந்ததாலும், அடுத்த நாள் தீபாவளி பண்டிகை என்பதாலும் இது சதி செயலாக இருக்கும் என்ற பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. மக்கள் கூடும் இடத்தில் காரை வெடிக்க திட்டமிருந்த நிலையில் காவல்துறையினர் காரை நிறுத்தியதால் கோவில் அருகில் வெடிக்கச் செய்திருக்கிறார் முபின். காரில் இருந்த சிலிண்டரை வெடிபொருட்கள் மூலம் வெடிக்கச் செய்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Chief Minister Stalin has recommended an NIA probe into the car cylinder blast incident in Coimbatore. Chief Minister Stalin has also ordered to open 3 new police stations to increase the security of Coimbatore.