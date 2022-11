‛இது தவறு.. இப்படி செய்யக்கூடாது’.. சட்டென காலில் விழுந்த பெண்ணிடம் கனிவாய் கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முதல்வர் ஸ்டாலின் காலில் பெண் விழுந்த நிலையில், ‛இது தவறு. இப்படி செய்யக்கூடாது' என முதல்வர் ஸ்டாலின் அந்த பெண்ணுக்கு அறிவுரை கூறிய வீடியோ தற்போது இணையதளத்தில் பரவி வருகிறது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் இறுதியில் துவங்கி பெய்து வருகிறது. கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்ததில் சென்னை, சென்னை புறநகர் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் தான் நேற்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கடலூர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் மழை பாதிப்பை ஆய்வு செய்தார்.

English summary

While insisting on the demand, the woman fell at Chief Minister Stalin's feet and said, This is wrong. A video in which Chief Minister Stalin advised the woman not to do this is currently circulating on the internet.