சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை.. ஏன்?

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை வழங்க உள்ளார். இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட எஸ்பிக்கள் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்த கூட்டத்தின்போது பல்வேறு அறிவுரைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்க உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021 சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று திமுக ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக முக ஸ்டாலின் உள்ளார். மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தீவிரமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதுதொடர்பாக அடிக்கடி முதல்வர் ஸ்டாலின் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இந்த வேளையில் மாநிலத்தின் நிலைமை பற்றி விளக்கமாக கேட்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கி வருகிறார்.

அந்த வகையில் தான் இன்று மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று காலை 11.30 மணிக்கு இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. கூட்டத்தில் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு, உள்துறை செயலாளர் பணீந்திர ரெட்டி, மாநில டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உள்பட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். மாவட்ட எஸ்பிக்கள் அனைவரும் காணொலி காட்சி மூலம் கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இந்த கூட்டத்தில் மாநிலத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம், எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து அதிகாரிகள் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் கூற உள்ளனர். மேலும் கொலை, கொள்ளை, பலாத்காரம், இணையவழி மோசடி உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களை தடுப்பது குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுரைகளை வழங்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chief Minister Stalin along with DGP Sylendra Babu and other senior officials are going to give advice on law and order in Tamil Nadu today at the Chief Secretariat. District SPs are going to participate in this meeting through video presentation. Chief Minister Stalin is going to give various instructions during this meeting.