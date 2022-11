அறநிலையத்துறை சார்பில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி திட்டம்.. துவக்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவில் நிர்வாகத்தின் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ-மாணவிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை சென்னையில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று துவக்கி வைத்தார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைத்த பிறகு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி சமீபத்தில் அரசு பள்ளி மாணவ-மாணவிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டம் துவங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

In Tamil Nadu, on behalf of the Department of Hindu Charities, Chief Minister Stalin inaugurated the breakfast program for the school and college students of Dindigul District Palani Dandayuthapani temple administration today through a video presentation from Chennai.