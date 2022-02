உரையை முடித்த முதல்வர்..ஒடோடி வந்த பெண்.. புத்தக காட்சியில் காவல் அதிகாரியின் செயலால் நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நேற்று தொடங்கிய புத்தக கண்காட்சிக்கு விருது பெற தாமதமாக வந்த டாக்டர் மீனா கந்தசாமிக்கு நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னரும், பாதுகாப்பு அதிகாரி திருநாவுக்கரசு கேட்டுக் கொண்டதை அடுத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் விருது வழங்கிய சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கமான "பபாசி" சார்பில் வருடம் தோறும் புத்தகக் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதை விடுங்க.. மோடியிடம் ராகுல் ஏன் அப்படி பேசினார் தெரியுமா.. நம்ம ஸ்டாலின்தான் காரணம்.. உதயநிதி நச்

இந்த ஆண்டு நாற்பத்தி ஐந்தாவது புத்தக கண்காட்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று மாலை நேரில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

English summary

The incident took place after Chief Minister Stalin presented the award to Dr. Meena Kandasamy, who was late to receive the award at the book fair which started in Chennai yesterday, even after the show, at the request of security officer Thirunavukarasu.