‛தகைசால் தமிழர்’ விருது.. தமிழக அரசு சார்பில் நல்லகண்ணு தேர்வு! காரணம் இதுதான்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ‛தகைசால் தமிழர்' விருதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழர்களின் நலன் வளர்ச்சிக்காக பங்காற்றியவர்களை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு சார்பில் ‛தகைசால் தமிழர்' விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விருதானது கடந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருதை கடந்த ஆண்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரான என் சங்கரய்யாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.

English summary

Nallakannu, a senior leader of the Communist Party of India, has been selected for the 'Tagaisal Tamilar' award on behalf of the Tamil Nadu government.