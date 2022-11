வெளிநாட்டிலிருந்து முந்திரி.. காசு கட்டி ஏமாந்த நிறுவனம்.. ஜாமீன் கூடாது.. சிஇஓவிற்கு எதிராக மனு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தான்சானியாவிலிருந்து கொண்டைக்கடலை மற்றும் முந்திரி இறக்குமதியில் முறைகேடு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், தனது நிறுவனத்தின் முன்னாள் சிஇஓ-வுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என 'அன்சியோ' நிறுவனத்தின் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொண்டைக்கடலை மற்றும் முந்திரி இறக்குமதி செய்ய பணம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அப்பணத்தில் முறைகேடு செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த புகாரில் 'அன்சியோ' நிறுவனத்தின் முன்னாள் சிஇஓ முன்ஜாமீன் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இதற்கு நிறுவனம் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

An interlocutory petition has been filed in the court on behalf of 'Anzio' to not grant anticipatory bail to the former CEO of his company in the case of alleged irregularities in the importation of chickpeas and cashews from Tanzania. There was a complaint of misappropriation of funds while the money was allocated for the import of chickpeas and cashews.