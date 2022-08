‘ஜொல்’லால் ’ஜுவல்’லை விட்ட சேகர்! ஆசை காட்டி 550 பவுனை அமுக்கிய ஸ்வாதி! ஸ்டார் பாரில் குடித்தே காலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் வீட்டிலிருந்து 550 சவரன் தங்க நகைகளை மாடல் அழகிக்கு தொழில் அதிபர் ஒருவர் கொடுத்த சம்பவம் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், தொழிலதிரிடம் பெற்ற நகைகளை குடித்தே அழித்து விட்டதாக அந்த இளம் பெண் கூறியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பூந்தமல்லி முத்துநகரை சேர்ந்த தொழிலதிபரான சேகருக்கு திருமணமான நிலையில் தனது தம்பி ராஜேஸ், தாயார் தமிழ்ச்செல்வி, மனைவி குழந்தைகளுடன் ஒரே வீட்டில் கூட்டுக் குடும்பமாக வசித்து வருகின்றனர்.

சேகர் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்த நிலையில், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சேகரின் மனைவி பிரிந்து சென்று விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

வீட்டிலிருந்த நகை திடீர் மாயம்.. மொத்தம் 550 சவரன்.. கடைசியில் காத்திருந்த ட்விஸ்ட்!பரபர பூந்தமல்லி

While the incident of a businessman giving 550 Sawaran gold jewelery to a model beauty from home in Chennai has caused a lot of shock, the young woman has said that she sold the jewelery she got from the businessman and destroyed it by drunk