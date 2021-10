பழுது பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சேதமாகி விட்டது... அதை மறந்து விடலாம் - குஷ்பு யாரை சொல்கிறார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தனது செயல்களாலும், நடவடிக்கைகளாலும் அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு கிழிந்து நார் நாராய்ப் போய் பழுது பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சேதமடைந்து விட்ட பழைய கட்சியை எல்லோரும் மறக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது என்று குஷ்பு கூறியுள்ளார். நமது நாட்டுக்குத் தேவை நல்லதொரு எதிர்க்கட்சியே தவிர, எதற்கெடுத்தாலும் ஆமாம் சாமி போடும் கட்சி தேவையில்லை என்றும் அவர் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

டி 20 போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி, பாகிஸ்தானுடன் தோல்வி அடைந்ததைத் தொடர்ந்து பலரும் முகம்மது ஷமியை விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி 3.5 ஓவர்களில் 43 ரன்களை கொடுத்திருந்தார். இந்தியாவின் இந்த தோல்விக்கு ஷமிதான் காரணம் என பலரும் அவரை சமூக வலைதளங்களில் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

இவர்களில் பலரும் பாஜகவினர் என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. கிரிக்கெட் வீரர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் ஷமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், " முகமது ஷமி, நாங்கள் அனைவரும் உங்களுடன் இருக்கிறோம். இந்த மனிதர்கள் வெறுப்பால் நிரம்பி இருக்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களுக்கு யாரும் அன்பைத் தரவில்லை. அவர்களை மன்னித்துவிடுங்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் நாளை தீர்ப்பு- வல்லுநர் குழு அறிவிக்கப்படும்?

English summary

Khushbu post her twitter page, We want 'corrupt mukt' Bharat. Those who blame us for even a sneeze,forget the so called grand old party is tattered n torn beyond repair by their own doings. We need an opposition n not a yes sir party,where own party members make sure it never stands as an opposition.