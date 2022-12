ராகுல் காந்தி சூப்பர்.. தேசிய அளவில் காங்கிரஸை உள்ளடக்கிய கூட்டணி தேவை.. ஸ்டாலின் தந்த அதிரடி ஐடியா!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய போது இருந்த கொள்கைகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்பட்டுவிட கூடாது. இந்த அரசியலைப்பு சட்டத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேசிய அளவில் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும். அந்த கூட்டணியில் காங்கிரசும் இருக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க அதிமுக முயன்று வருவதாக கடந்த சில நாட்களாக விவாதங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பாஜகவை கழற்றிவிட்டுவிட்டு, காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைக்க அதிமுக முயன்று வருவதாவும், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முறிய போவதாகவும் அரசியல் வல்லுநர்கள் பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதிமுக மாஜி அமைச்சர் சிவி சண்முகம் கூட திமுக + பாஜக கூட்டணி வைக்க போவதாக சமீபத்தில் பரபரப்பு பேட்டி ஒன்றை கொடுத்து இருந்தார்.

இந்த நிலையில்தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் குறித்தும், காங்கிரசுடன் திமுகவிற்கு இருக்கும் நட்பு குறித்தும் முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக பேசி இருக்கிறார். முதல்வர் ஸ்டாலின் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டி பின்வருமாறு ..

EXCLUSIVE: சண்டை கூடாது.. அதிமுக தலைவர்கள் பற்றி விமர்சனம் பண்ணாதீங்க! அண்ணாமலை ஆர்டர்.. பரபர காரணம்

English summary

Congress is on the path of resurgence, We need a national alliance says Tamil Nadu CM M K Stalin in his interview.