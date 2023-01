மரபை மீறிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.. 234 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம்.. நாள் குறித்த கே.எஸ்.அழகிரி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் மரபை மீறிய ஆளுநரின் செயலை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக 234 தொகுதிகளில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அறிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் அறிக்கையை குடியரசு தலைவர் மாற்றி படித்தால் பாஜக மற்றும் பிரதமர் மோடி ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், அதிகாரத்தை வைத்து ஆர்எஸ்எஸ் தமிழ்நாட்டை மிரட்டிப் பார்ப்பதாக விமர்சித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையின் தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் சார்பாக அரசியலமைப்பை பாதுகாப்போம் - கையோடு கை கோர்ப்போம் என்ற பரப்புரை இயக்கத்தை முன்னெடுப்பது குறித்த கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டு ராவ், மேலிட பார்வையாளர் கொடிக்குனில் சுரேஷ், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர் சிரிவெல்ல பிரசாத் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

