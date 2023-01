மொபட் மீது மோதிய லாரி..கால்கள் துண்டாகி மீட்கப்பட்ட இளம்பெண் சிகிச்சை பலனின்றி பலி..சென்னையில் சோகம்

Chennai

சென்னை: சென்னை பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் கன்டெய்னர் லாரி மோதியதில் மொபட்டில் தோழியுடன் சென்றுகொண்டிருந்த நித்யா என்ற இளம்பெண்ணின் இரு கால்களும் துண்டானது. தொடர்ந்து ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இளம்பெண் நித்யா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

சென்னையை அடுத்துள்ள பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் தற்போது சாலை விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், சாலையில் பள்ளம் மேடுகளாக உள்ளன.

எப்போதும் பரபரப்பாகவும் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாகவும் இருக்கும் இந்த சாலையில், சாலைகள் பள்ளம் மேடாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர் கொள்கின்றனர்.

A young woman named Nitya, who was traveling with her friend on a moped, was hit by a container truck on Poonamallee highway in Chennai. The young girl Nitya, who was undergoing treatment at the hospital, died without treatment.