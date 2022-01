தோல், உதடு, நகம்.. இந்த ஓமிக்ரான் அறிகுறி இருந்தா உடனே டாக்டர் கிட்ட போங்க.. வல்லுநர்கள் அறிவுரை!

Chennai

சென்னை: ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்படும் நபர்களுக்கு தோன்ற கூடிய முக்கியமான அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து அமெரிக்காவின் நோய் கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகமான சிடிசி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ஓமிக்ரான் பரவல் உலகம் முழுக்க மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது. இதில் 32 உருமாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால் அறிகுறிகள் பல மாற்றம் அடைந்துள்ளது. டெல்டாவை விட வேகமாக பரவினாலும் டெல்டா அளவிற்கு இது ஆபத்து கொண்டதாக இதுவரை இல்லை.

தலைவலி, இருமல், மூக்கில் சளித்தொல்லை, வறண்ட தொண்டை, உடல் அதிக சோர்வாக காணப்படுதல் , லேசான காய்ச்சல், சதைகள் வலி, மூட்டுகள் வலி ஆகிய எட்டு அறிகுறிகள் ஓமிக்ரான் நோயாளிகளுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது.

