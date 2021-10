5000 கோடிக்கு அக்ரிமென்ட்.. மின்சார கொள்முதலில் ஊழல்.. ஆவணங்களை வெளியிடுவேன்.. அண்ணாமலை எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மின்சார கொள்முதலில் தமிழகத்தின் 'ஆளும் கட்சி' பிரமுகர் பலனடையும் விதமாக முறைகேடு அரங்கேற உள்ளதாகவும், அப்படி நடந்தால் ஆதாரங்களை வெளியிட பாஜக ரெடியாக உள்ளதாகவும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னையில், அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது இந்த விஷயத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர் பேட்டியளித்தார்.

இதோ அண்ணாமலை கூறியது அவரது வார்த்தைகளில்..

புரட்டாசினு ஒரு மாசம் விட்டு வச்சா... அநியாயத்துக்கு இப்டி வளர்ந்து நிக்குது இது!

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has warned that the BJP is ready to release evidence if the 'ruling party' in Tamil Nadu benefits from the purchase of electricity.