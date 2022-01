சென்னையில் மட்டுமல்ல; மற்ற மாவட்டங்களிலும் கொரோனா கிடுகிடு.. எச்சரிக்கும் டேட்டா.. உஷார் மக்களே!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிவேகமாக உச்சத்தில் சென்று வருகிறது. கடந்த மாத தொடக்கத்தில் பாதிப்பு 700-க்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது 5,000-ஐ நெருங்கி விட்டது. அதுவும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு 1,700 ஆக இருந்த பாதிப்பு இன்று 4,862 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

அதாவது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி வருகிறது என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது. 16,577 பேர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ஆக்டிவ் கேஸ்கள் தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தும் விஷயமாகும்.

English summary

Corona infection is on the rise not only in Chennai but also in other districts in Tamil Nadu. It is a matter of concern that the number of active cases is increasing day by day. In Chennai, the incidence is doubling daily