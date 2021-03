தமிழகத்தில் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு 1,000-ஐ கடந்த கொரோனா.. ஒரே நாளில் 1,087 பேர் பாதிப்பு!

"பச்சை துரோகம்".. தலக்கு தில்.. காங். to தமாகா to அதிமுக to அமமுக to திமுக.. இப்ப இப்டி ஒரு முடிவு

English summary

After 3 months in Tamil Nadu, the corona infection has hit thousands again. Today, 1,087 people have been diagnosed with corona infection in a single day