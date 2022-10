இனி இந்தி தெரிந்தால் மட்டுமே மத்திய அரசு வேலை? ‘மூர்க்கத்தனமான செயல்பாடு’ - கொந்தளித்த பாலகிருஷ்ணன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியாவை சிதைத்து, ஒற்றைத் தன்மையை நோக்கி நாட்டை நகர்த்திச் செல்கிறது மத்திய பாஜக அரசு என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் ஐஐடி, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இந்தி பயிற்று மொழியாகவும், பிற மாநிலங்களில் பிராந்திய மொழிகள் பயிற்று மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும் என அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதற்கு கடும் கண்டனங்கள் வலுத்து வரும் நிலையில், இதுகுறித்து சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன், இனி இந்தி தெரிந்தால் மட்டுமே மத்திய அரசில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நிலை உருவாக்கப்படுவது இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிரானது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

CPIM State Secretary K. Balakrishnan has said that creating a situation where one can get employment in the central government only if one knows Hindi is against the unity of India.