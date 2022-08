போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டுமே செய்ய முடியுமா? விடை தெரியாத கேள்விகள்.. துப்பாக்கிச்சூடு பற்றி சிபிஐஎம்!

Chennai

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரத்தில் குற்றமிழைத்த காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பந்தமான அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும் என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு 17 காவல் அதிகாரிகளே பொறுப்பு என்று நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

