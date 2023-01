பட்டியலின மக்களின் வீடுகளை நொறுக்கி அட்டூழியம்.. “அமைதியை நிலைநாட்டுங்க”: அரசுக்கு சிபிஐஎம் அலெர்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே சாதிய வன்மத்தோடு தாக்குதல் நடத்திய குற்றவாளிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கிட வேண்டும் என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சங்கராபுரம் மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பட்டியலித்தவர் வீடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மோதல் தொடர்பாக இருதரப்பைச் சேர்ந்த 34 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பட்டியலின மக்களின் வீடுகள் மற்றும் வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

CPIM state secretary K. Balakrishnan has insisted that appropriate action should be taken against the criminals who attacked with caste hatred near Sankarapuram in Kallakurichi district and compensation should be given to the affected people.