நடிகர் சூர்யாவை மிரட்டி பாஜக தீர்மானம்...கோழைத்தனத்தின் வெளிப்பாடு - சிபிஎம் பாலகிருஷ்ணன் பொளேர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்திற்கு நீட் விலக்கு குறித்தும், சினிமா சட்டத்தில் திருத்தம் குறித்தும் நடிகர் சூர்யா தனது விமர்சனங்களை நியாயமாக முன்வைக்கிறார். ஆனால் அவரை மிரட்டும் நோக்கத்துடன் பாஜகவினர் தீர்மானம் போட்டுள்ளனர். இந்தச் செயல் அப்பட்டமான கோழைத்தனத்தின் வெளிப்பாடு என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே. பாலகிருஷ்ணன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் காட்டமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

ஒளிப்பதிவு திருத்த மசோதா 2021 மசோதாவை நடிகர் சூர்யா எதிர்த்திருந்த நிலையில் அவரை கண்டித்தும், அவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரியும் பாஜக இளஞர் அணி தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. பாஜகவின் தனி நபர் எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கண்டித்துள்ளார்.

ஒளிப்பதிவு திருத்த மசோதா 2019, கடந்தாண்டு பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் அது நிலைக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. தற்போது இந்த மசோதா விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்தத் திருத்தச் சட்டத்தில் உள்ள ஒரு சில அம்சங்களை படைப்பாளிகள், திரையுலகினர் எதிர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Surya justifies his criticism of the NEET exemption for Tamil Nadu and the amendment in the Cinema Act. But the BJP has decided to intimidate him. Secretary of State of the Marxist Communist Party K. Balakrishnan has said the act was an expression of blatant cowardice on his Twitter page.