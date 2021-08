பப்ஜி மதன், மனைவிக்கு எதிராக வலுவான ஆதாரங்கள்.. 1,600 பக்க குற்றபத்திரிக்கை தாக்கல்.. போலீஸ் அதிரடி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் 'பப்ஜி' விளையாட்டை யூடியூப் சேனலில் நேரலையாக ஒளிபரப்பி, ஆபாசமாக பேசி பெண்களை கீழ்தரமாக பேசியும் பணம் வசூலித்தார் என்று யூடியூபர் பப்ஜி மதனை கடந்த ஜூன் மாதம் 18-ம் தேதி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

தொடங்கியது பரிசோதனை.. கொரோனா சிகிச்சைக்கு மேலும் 3 மருந்துகள்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு

பப்ஜி மதனுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கூறி அவரது மனைவி கிருத்திகாவையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

English summary

Federal Crime Branch police have filed a 1,600-page indictment against PUBG Madan and his wife. It is noteworthy that the police have decided to keep the evidence and give maximum punishment to Madan