பொதுத்துறை வங்கிகளில் பயிர் கடன் தள்ளுபடி, 50 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள்: பாமக வெளியிட்ட நிழல் பட்ஜெட்

Chennai

சென்னை: ‛‛பொதுத்துறை வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கி பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். 50 லட்சம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் '' என பாமகவின் நிழல் நிதி நிலை அறிக்கையில்(பட்ஜெட்) கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநில அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு பாமக சார்பில் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை(மாடல் பட்ஜெட்) வெளியிடப்படும். அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை பாமக இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

மாநில தலைவர் ஜிகே மணி, இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், கட்சி நிர்வாகிகள் வெளியிட்ட நிழல் நிதி நிலை அறிக்கையில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

Crop loans will be waived for farmers to buy from public sector banks. 50 lakh new jobs will be created, ”said Bamako in the Budget.