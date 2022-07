இன்ஸ்பெக்டர் மேல டவுட் இருக்கு! சிபிஐ விசாரிக்கணும்! டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்! சீறிய சி.வி.சண்முகம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக தலைமை கழகத்தில் நடைபெற்ற திருட்டு வழக்கை சிபிசிஐடி அல்லது சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி சி.வி சண்முகம் டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலமாக புகார் அளித்துள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தநிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர். பின்னர், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சீல் அகற்றப்பட்டு, இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமியிடம் கட்சி அலுவலக சாவி ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்தில் பழனிசாமி தரப்பு நிர்வாகிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

English summary

CV Shanmugam has filed a complaint through post to the office of DGP seeking transfer of the theft case in AIADMK headquarters to CBCID or CBI.