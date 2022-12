மாமல்லபுரம் இல்லையாம்! தடம் மாறும் மாண்டஸ்! தடுமாறப் போகும் சென்னை? கொஞ்சம் சூதானமா தான் இருக்கனும்!

Chennai

சென்னை : வங்க கடலில் உருவாகி இருக்கும் மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவில் மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே எச்சரித்து இருந்த நிலையில் தற்போது திடீர் திருப்பமாக சென்னைக்கு மிக அருகே அந்த புயல் கரையை கடக்கும் என பிரபல வானிலை ஆய்வு இணையதளம் ஒன்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறது.

தென்கிழக்கு வங்க கடலில் கலந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி தற்போது மாண்டஸ் புயலாக வலுவடைந்து இருக்கிறது. இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

தற்போது மாமல்லபுரத்திற்கு தென்கிழக்கு சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சென்னைக்கு தென்கிழக்கில் சுமார் 165 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் புயல் ஆனது மையம் கொண்டுள்ள நிலையில் மணிக்கு சுமார் 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.

A famous meteorological website has mentioned that while the Meteorological Department had already warned that Cyclone Mandous, which is forming in the Bay of Bengal, will cross the coast near Mamallapuram today, in a sudden turn, the storm will cross very close to Chennai.