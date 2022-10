அசுரர்களை சம்ஹாரம் செய்த அம்பிகை..தமிழகமெங்கும் விஜயதசமி கோலாகலம்..கோவில்களில் வித்யாரம்பம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் தசரா பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இன்று விஜயதசமியை முன்னிட்டு பல ஊர்களில் அம்பு போடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. கோவில்களில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜயதசமி திருவிழா தீமை என்ற அரக்கனை வென்று நன்மையை நிலை நாட்டிய விழாவாக நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. வட இந்தியாவில் துர்க்கா பூஜை, ராவண வதம் என்று கொண்டாடப்பட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் எருமைத்தலையானான மகிஷாசுரனை அழித்து சம்ஹாரம் செய்த நாள்தான் விஜயதசமியாக கொண்டாடப்படுகிறது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நவராத்திரி விழா ஒன்பது நாட்கள் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தினம் ஒரு அலங்காரத்தில் அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். நேற்றைய தினம் மகிஷாசூரமர்த்தினி கோலத்தில் அம்மன் எழுந்தருளி அருள் பாலித்தார். இன்றைய தினம் வீணை கச்சேரி நடைபெறுகிறது. தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகெங்கிலும் உள்ள வீணை கலைஞர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்றனர்.

English summary

The festival of Dussehra is being celebrated with great enthusiasm all over the country. Today, in view of Vijayadashami, there is an arrow throwing ceremony in many towns. Vidyarambam program is also organized in temples.