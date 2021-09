சேகர் ரெட்டி வழக்கில் ஏன் திடீர் ஸ்பீட்.. அதிமுக விஐபிகளுக்கு அதிரடி நோட்டீஸ்.. கை கழுவியதா டெல்லி?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சேகர் ரெட்டி டைரி தொடர்பாக அதிமுக முக்கிய தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் உள்ளிட்டோருக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதை பார்க்கும்போது, அதிமுகவை டெல்லி கைவிட்டு விட்டதாக கூறுகிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் போது தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி சட்ட விரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக சிபிஐ, வருமானவரித்துறை, அமலாக்கத்துறை சார்பாக வழக்குகள் பதியப்பட்டு உள்ளன.

சிபிஐ வழக்கு முடிவிற்கு வந்த நிலையில், சேகர் ரெட்டி வீட்டில் விசாரணையின்போது, கைப்பற்றப்பட்ட டைரியில் இருந்த பெயர்களை ஆய்வு செய்ததன், அடிப்படையில், அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களுக்கு வருமான வரித்துறை சார்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

'MADE IN TAMILNADU' உலகம் முழுவதும் ஒலிக்கும்.. இதுதான் அரசின் இலக்கு.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி!

English summary

Sources says, Delhi has been washing it's hands, as income tax department sent a notice to former Chief Ministers of Tamilnadu Edappadi Palaniswami and O Panneerselvam and other AIADMK senior leaders over Sekhar Reddy issue.