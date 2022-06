திருமணத்திற்கு வரன் பார்க்கிறீங்களா?.. ஆன்லைனில் அறிமுகமாவோரை நம்பாதீர்கள்.. சைலேந்திர பாபு அட்வைஸ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆன்லைனில் அறிமுகமாகும் அடையாளம் தெரியாத நபர்களை நம்பி பணத்தை இழக்கக் கூடாது என பெண்களுக்கு தமிழக காவல் துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தனது வீடியோ பதிவு மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பேசியதாவது: திருமண தகவல் இணையத்தில் வரன் பார்ப்பதற்காக தங்களுடைய விவரங்களை பெண்கள் பதிவேற்றம் செய்து வைத்திருப்பீர்கள். அதிலிருக்கும் உங்கள் செல்போன் எண்ணை எடுத்து உங்களுக்கு பொருத்தமான வரன இருக்கிறார்.

நீங்கள் டாக்டர் என்றால் உங்களுக்கு பொருத்தமான டாக்டர் மாப்பிள்ளை இருக்கிறார். நீங்கள் சாப்ட்வேர் என்ஜீனியர் என்றால் அமெரிக்காவில் அதே பணியில் இருந்து ஒரு வரன் இருக்கிறது என கூறி அந்த நபரை தொடர்பு கொள்ள வைக்கிறார்கள்.

English summary

Tamilnadu DGP Sylendra Babu says that women who register for marriage matrimony should not get cheated from the gang.