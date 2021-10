மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்.. காவலர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. டி.ஜி.பி சைலேந்திர பாபு அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான 'புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் 2021' கடந்த ஜூலை மாதம் 1-ம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. புதிய மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்துக்காக யுனைட்டெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் செய்தது.

புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்துக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் படி, அரசு ஊழியர்களுக்கான மாத சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யும் தொகை ரூ.180-இல் இருந்து ரூ.300 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

