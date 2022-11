அரசியலே இல்லை.. என்ன பேசினோம் தெரியுமா.. ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி கூட்டாக பேட்டி

Chennai

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது, இருவரும் அரசியல் ரீதியாக எதுவும் விவாதிக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றை ஆண்டே உள்ள நிலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டன. காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதேபோல் பாஜக சார்பில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல் செயல்பாடுகள் தீவிரமாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பாஜகவை எதிர்க்க மாநில கட்சிகள் இணைய வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் உள்ளிட்டோர் மூன்றாவது அணியை கட்டமைக்க முயற்சித்து வருகின்றனர்.

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee jointly met the press. At that time, both said that they did not discuss anything politically.