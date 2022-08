1957க்கு முன் கார், வீடு.. ஒரே தலைவர் கருணாநிதி.. நெகிழ்ச்சியுடன் பேசிய கரு.பழனியப்பன்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் பாகுபாடின்றி கொண்டாடும் ஒரே தலைவர் கருணாநிதி என்று இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

பார்த்திபன் கனவு, சிவப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் மக்களிடையே பிரபலமானவர் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன். இதுமட்டுமல்லாமல் தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி மூலம் மக்களிடையே பல்வேறு விவாங்களை கொண்டு செல்கிறார். திராவிட அரசியலில் அதிக ஈடுபாடு இருந்தாலும், இதுவரை திமுக உறுப்பினர் அட்டையை வாங்காமல், அக்கட்சிக்காக பல்வேறு தளங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்.

நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது திமுக, கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்காக பரப்புரை மேற்கொண்ட கரு.பழனியப்பன், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி குறித்து பேசிய கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

