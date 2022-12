உன் கால்களை முத்தமிடுகிறேன்! பீத்தோவனைப் போல் மெஸ்ஸியும் ஒரு மகா கலைஞன்! உருகிய இயக்குனர் மிஷ்கின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவில் கோப்பையை மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா வென்றுள்ள நிலையில், வான்காவைப் போல், நெருடாவைப் போல், பீத்தோவனைப் போல் மெஸ்ஸியும் ஒரு மகா கலைஞன். அன்பு மெஸ்ஸியே, உன் கால்களை நான் முத்தமிடுகிறேன் என இயக்குனரும் நடிகருமான மிஷ்கின் வெகுவாகப் புகழ்ந்துள்ளார்.

கத்தாரில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நிறைவுற்றிருக்கிறது. நேற்று நடைபெற்ற இறுதி போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் மோதிய நிலையில் அர்ஜென்டினா மெஸ்ஸி தலைமையில் களமிறங்கி கோப்பையை கைப்பற்றியது.

முதல் பாதையில் அர்ஜென்டினாவின் கையே ஓங்கி இருந்த நிலையில் இரண்டாம் பாதியில் பிரான்ஸ் அணையின் நட்சத்திர வீரர் கிலியான் எம்பாப்பே அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்கள் அடித்து அசத்திய நிலையில் போட்டி சமன் ஆனது.

English summary

Argentina led by Messi won the trophy in the World Cup football festival, Messi is a great artist like Vanka, like Neruda, like Beethoven. Dear Messi, I kiss your feet, director and actor Myshkin praised.