தமிழ்நாடா? தமிழகமா? இயக்குநர் வெற்றிமாறன் ஒற்றை வார்த்தையில் சொன்ன நச் பதில்!

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதை விடவும், தமிழகம் என்று கூறுவதே சரியாக இருக்கும் என்று பேசியது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள இயக்குநர் வெற்றிமாறன், தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதே சரி என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன். காவல்துறையின் உரிமை மீறல், சாதிய தீண்டாமை, மக்களின் தேவை உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக அக்கறை கொண்ட படங்களை இயக்கியவர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் சமகால தமிழ் சினிமாவில் சமூக அக்கறையுடன் அரசியல் தெளிவும் கொண்ட இயக்குநராகவும் வெற்றிமாறன் அறியப்படுகிறார். இதற்காகவே இயக்குநர் வெற்றிமாறனை ரசிகர்கள் அதிகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார்.

'பராசக்தி’ ஏன் சுதந்திரப் போராட்டத்தைப் பற்றி பேசவில்லை? - வெற்றிமாறன் சொன்ன சிறப்பான பதில்

English summary

Governor RN Ravi has said that it would be more correct to say Tamizhagam rather than Tamil Nadu, which has created a stir in Tamil Nadu politics. Commenting on this, director Vetrimaran replied that it is right to call it Tamil Nadu.