வாக்குறுதியை அதிமுக கொடுத்தா என்ன?.. 4 பேருக்கு நல்லதுன்னா திமுக நிறைவேத்தலாமே!

Chennai

சென்னை: சிலிண்டர் விலைக்கு மாதந்தோறும் உயர்வை சந்தித்து வரும் நிலையில் அதிமுக அறிவித்த தேர்தல் அறிக்கையான ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர் இலவசம் என்ற திட்டத்தை திமுக கையில் எடுக்கலாமே என பரவலாக பேசப்படுகிறது.

தேர்தல் அறிக்கை என்பது தேர்தல் நேரத்தில் கதாநாயகன் போன்றதாகும். இதில் அறிவிக்கப்படும் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளால் கவரப்பட்டு ஒரு கட்சிக்கு வாக்களிப்போருக்கு இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் தேர்தல் அறிக்கை என்பது பிரதானமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் திமுக அதிமுக தேர்தல் அறிக்கைகளில் இரு விஷயங்கள் முக்கியமானதாகும். ஒன்று சிலிண்டர், இன்னொன்று பெட்ரோல் டீசல் விலையுயர்வு.

DMK can implement ADMK's election manifesto about free cyclinder as now its price is very high that poor cannot afford.