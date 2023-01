“அரைகுறை அண்ணாமலை".. ஆடியோ - வீடியோ சிக்கலில் சிக்கி முழி பிதுங்கிட்டாரு! திமுகவின் முரசொலி காட்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சேது சமுத்திரத் திட்டத்துக்கு பாஜக ஆட்சியில் பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய் தான் தொடக்கப் புள்ளியாக இருந்தார் என்பதும், தற்போதைய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரின் அதை "மாற்றுப்பாதையில் செயல்படுத்தலாம்' என்றே சொல்வதை அறியாமல் பணம் கொள்ளையடிப்பதற்காக திட்டம் என்று அறிக்கை விடும் அண்ணாமலையை 'அரைகுறை' என்று சொல்லாமல் என்ன சொல்வது? என முரசொலி தலையங்கத்தில் காட்டமான விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து அதில் குறிப்பிட்டு இருப்பதாவது, "சேது சமுத்திரத் திட்டம் குறித்து 'அரைகுறை அண்ணாமலை பேசி இருக்கிறார். சொந்தக் கட்சிக்குள் பல்வேறு ஆடியோ - வீடியோ சிக்கலில் சிக்கி முழி பிதுங்கிக் கிடக்கும் அண்ணாமலைக்கு தான் என்ன அறிக்கை விடுகிறோம் என்பதே தெரியவில்லை போலும்!

"இந்தியாவின் பாரம்பர்ய நம்பிக்கையான ராமர் பாலத்தை இடித்து அங்கே அறிவியல் சாத்தியமில்லாத நீர் வழித்தடத்தை உருவாக்க நினைத்தார்கள்" என்று சொல்லி இருக்கிறார் 'அரைகுறை' அண்ணாமலை. அப்படி ஒரு பாலமே இல்லை என்பதை பா.ஜ.க. அமைச்சரே சொல்லி இருப்பது அவருக்குத் தெரியுமா?

யாரு.. ராகுல் காந்தியா? அவரு 'டிஸ்னி லேண்ட்' இளவரசராச்சே.. என்ன பாஜக இப்படி சொல்லுது?

English summary

Murasoli editorial said that Annamalai is half baked and Sethu Samuthira project is started in the regime of BJP Vajpayee also quoted the speech of Union minister Nitin Gadkari