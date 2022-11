கேன்சல்? உதயநிதி சொன்ன வார்த்தை.. அத்தனை நெருக்கடியை அசராமல் சமாளிச்சாரே.. வியக்கும் உடன்பிறப்புகள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திடீரென பிளான் மாற்றப்பட்டு, உதயநிதி ஸ்டாலினை பசும்பொன் செல்லுமாறு கூறிய நிலையிலும், தான் ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று விட்டே பசும்பொன் கிளம்புவேன் எனக் கூறி, அத்தனையிலும் பங்கேற்றுள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் திட்டத்தை ரத்து செய்து விடலாம் என உதயநிதியிடம் சொல்லியும், "நிச்சயம் வருவதாகச் சொல்லிவிட்டேன், தொண்டர்களும் காத்திருப்பார்கள், தலையைக் காட்டியதும் கிளம்பி விடலாம்" எனக் கூறி அதன்படியே பங்கேற்றுவிட்டே பசும்பொன் சென்று திரும்பியுள்ளார் உதயநிதி.

அவ்வளவு நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும், கட்சியினரின் மனம் நோகக்கூடாது என உதயநிதி ஸ்டாலின் எண்ணியதைக் கூறி வியக்கிறார்கள் திமுக உடன்பிறப்புகள்.

குழந்தைக்கு 'உதயநிதி’ என பெயர் சூட்டிய அமைச்சர்.. வருங்கால முதல்வர் பேரை வச்சிருக்கேன்! உற்சாகம்!

English summary

Even though suddenly Udhayanidhi Stalin was asked to go to Pasumpon, Udhayanidhi participated in all of the programs he already agreed after that he goes to Pasumpon. DMK cadres are surprised that Udhayanidhi Stalin thought that despite all the crisis, workers's mind should not be swayed.