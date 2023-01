ஆண்களை மறுக்கும் உரிமை பெண்களுக்கு இல்லையா? சிவகார்த்திகேயன் படத்தை கடுமையாக விமர்சித்த கனிமொழி!

Chennai

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான ரெமோ படத்தில் காதலிக்கும் ஆண்களை மறுக்கும் உரிமையை கூட பெண்களுக்கு இல்லை என்பது போல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று திமுக எம்பி கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல் 40% அதிகமான பெண்கள் சாதாரணமாக வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுவதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்று வரும் சென்னை இலக்கிய திருவிழாவில்,"தமிழ் சமூகத்தில் பெண்ணியம்" என்ற தலைப்பில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி பேசினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக எம்பி கனிமொழி பேசுகையில், வரலாற்றில் பெண்களுக்கான உரிமை மறுக்கப்படவில்லை. ஒரு கால கட்டங்களில் பல்வேறு அவ்வையார்கள் சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள். பெண்கள், வரலாற்றில் அரசு பணிகளில் வைத்து போற்றப்பட்டார்கள். ஆனால் அதே காலகட்டத்தில்தான் பெண்களுக்கு விதவை கோலம் இட்டு இகழ்ந்து வந்தார்கள்.

