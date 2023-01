புள்ளி வைத்த ஆளுநர்.. கோலமே போட்ட கனிமொழி.. அட.. இதென்ன ‘தமிழ்நாடு’ கோலம்.. கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு என்று கூறுவதை விட தமிழகம் என்று அழைப்பதே என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியது பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பிய நிலையில், திமுக அதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் எம்.பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி, பொங்கல் வாழ்த்து அட்டைகளில் 'தமிழ்நாடு' என்ற வார்த்தையால் ஆன கோலத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 'தமிழகம்' என புள்ளி வைக்க, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 'தமிழ்நாடு' என கோலமே போட்டிருக்கிறார் கனிமொழி.

தமிழ்நாடு என்ற எழுத்துகளின் மூலமாகவே உருவாக்கப்பட்ட கம்பிக் கோலத்தை தனது பொங்கல் வாழ்த்து அட்டைகளில் இடம்பெறச் செய்துள்ளார் கனிமொழி எம்.பி.

சென்னை சங்கமம் ஒத்திகை! நாற்காலி இல்லையென்றால் பரவாயில்லை! எளிமையாக தரையில் அமர்ந்த கனிமொழி எம்.பி!

English summary

When Tamil Nadu Governor RN Ravi said that should be called Thamizhagam instead of Tamil Nadu, DMK strongly condemned it. In this case, DMK deputy general secretary and Lok sabha MP Kanimozhi Karunanidhi has impressed everyone by using a kolam made of the word 'Tamil Nadu' in Pongal greeting cards.