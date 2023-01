"அரை டாக்டரம்மா" அலிஷா அப்துல்லா.. விபத்திற்கு காரணம் யாருனு பாருங்க.. ராஜீவ் காந்தியின் நச் பதிலடி!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் இளம் இன்ஜினியர் சோபனா உயிரிழப்புக்கு சாலைகளில் இருந்த குழியும், பள்ளமுமே காரணம் என்று பாஜகவின் அலிஷா அப்துலா விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு திமுக மாணவரணி செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி, இளம் இன்ஜினியர் உயிரிழந்த சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும், இதனை செப்பனிடும் பொறுப்பு மத்திய அரசிடம் இருப்பதாகவும், செய்தியை சரியாக படிக்கவும் என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை போரூரைச் சேர்ந்தவர் சோபனா. 22 வயதாகும் இவர், கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வந்தார். இவரது தம்பி திருவேற்காட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

தம்பிக்கு அதே பள்ளியில் நீட் பயிற்சி வகுப்புகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று பள்ளிக்கு நேரமானதால் தனது தம்பியை சோபனா இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து சென்று கொண்டிருந்தார். தாம்பரம் - மதுரவாயல் பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலையில், மதுரவாயல் அருகே சென்று கொண்டிருந்தார்.

BJP's Alisha Abdullah had criticized the potholes in the roads for the death of young engineer Sobana in Chennai. To this, DMK student secretary Rajiv Gandhi responded that the road where the young engineer died is under the control of the National Highways Authority and the central government has the responsibility to pave it and read the news properly.