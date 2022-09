"பச்சை, ஆரஞ்சு, சிகப்பு".. ஸ்டாலின் எடுக்க போகும் அந்த முடிவு.. யாரு சபரீசனா.. கதிகலங்கும் புள்ளிகள்

Chennai

சென்னை: திமுகவில் விரைவில் முக்கிய மாற்றம் ஒன்று வரப்போகிறதாம்.. இதுகுறித்த யோசனையிலும் ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறாராம் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வர உள்ளது.. தேசிய கட்சிகள் இதற்கு தயாராகி வரும் நிலையில், திமுகவும் அதற்கான முன்னெடுப்பை எடுத்து வருகிறது.. மற்றொருபுறம், பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகளை ஒன்றிணைப்பதிலும் ஸ்டாலின் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்..

அதற்குள் விரைவாக உட்கட்சி தேர்தலை நடத்தி விட வேண்டு என்பதில் திமுக மும்முரமாகி உள்ளது.. இருந்தாலும், மாவட்ட செயலாளர் பதவிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுமா? இல்லையா? என்ற குழப்பமும், விவாதம் கட்சிக்குள் ஓடிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

