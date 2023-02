மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்.. ‛ஒன்இந்தியா’ வாசகர்கள் கொடுத்த மதிப்பெண் எவ்வளவு தெரியுமா? முழுவிபரம்

மத்திய பட்ஜெட் நேற்று தாக்கல் ஆன நிலையில் அதற்கு ‛ஒன்இந்தியா’ வாசகர்கள் ஆர்வமாக மதிப்பெண்கள் கொடுத்துள்ளனர்.

சென்னை: 2023-2024ம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நேற்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் ஆதரவு, எதிர்ப்பு என கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் தான் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் குறித்து ‛ஒன்இந்தியா'வாசகர்களிடம் கருத்துகள் கேட்டிருந்தோம். ஏராளமான வாசகர்கள் ஆர்வமாக மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு மதிப்பெண்களை வழங்கி உள்ளனர். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

பிரதமர் மோடியின் கனவு திட்டமான டிஜிட்டல் இந்தியாவை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளை போல் இந்த ஆண்டும் நேற்று நிர்மலா சீதாராமன் காகிதமில்லா பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் ஒவ்வொரு துறை வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மேலும் புதிய அறிவிப்புகள், திட்டங்கள் வெளியிடப்பட்டன. வருமான வரி செலுத்துவோரின் உச்சவரம்பை உயர்த்த வேண்டும் எனும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் குரல்களுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் செவிசாய்த்தார்.

