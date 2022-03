"அழகிரி.. அழகிரி".. மதுரை மாநகரில் முழங்கிய "பானு முபாரக்".. திகைத்து பார்த்த திமுக.. நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: நேற்றைய தினம் மதுரை மாநகராட்சி புதிய கவுன்சிலர்கள் பதவியேற்பு விழா சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது.. இதில் சுவாரஸ்ய சம்பவங்களும் தற்போது வரை பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகின்றன.

மதுரை மாநகராட்சி கூட்டரங்களில் கவுன்சிலர்கள் பதவியேற்பதை பார்க்க உறவினர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை..

அதனால் பதவியேற்பதை இவர்கள் பார்க்கும் வகையில் டிஜிட்டல் திரை வைக்கப்பட்டிருந்தது.. இதற்காகவே பிரமாண்ட பந்தலும் போடப்பட்டிருந்தது.

அழகிரி வீட்டுக்கு பறந்த போன்.. திமுக வயிற்றில்

