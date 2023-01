அரசியல்வாதி போல செயல்படக்கூடாது..ஆளுநரை நீக்கும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு வழங்கனும்-திருச்சி சிவா

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அரசியல்வாதி போன்று செயல்படுவதை ஆளுநர் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் ஆளுநரை நீக்கும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு வழங்கவேண்டும் என்றும் மதுரையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு கூட்டத்தில் திருச்சி சிவா பேசினார்.

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வழக்கறிஞர்கள் அணி சார்பில் அரசியல் அமைப்பு சட்டமும் ஆளுநரின் அதிகார எல்லையும் என்ற தலைப்பில் சட்டத்துறை கருத்தரங்கம் மதுரையில் நடைபெற்றது.

இந்த கருத்தரங்கிற்கு சட்டத்துறை செயலர் என்.ஆர். இளங்கோ எம்.பி தலைமை வகித்தார். கருத்தரங்கில் திருச்சி சிவா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

English summary

Speaking at a seminar held in Madurai, Trichy Siva said that the Governor should avoid acting like a politician and the power to remove the Governor should be given to the Parliament.