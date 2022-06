சு.சாமி பேச்சு, சந்தேகமாக இருக்கிறது.. முதல்வர் ஸ்டாலின் பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்துங்கள்.. சுப.வீ பரபர!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுகவின் அரசியல் கட்சி அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி புகார் அளித்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சரை காவல்துறையினர் பாதுகாப்பாக காக்க வேண்டிய கட்டம் வந்துவிட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன் என திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றிபெற்று திமுக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்ததிலிருந்து பிராமணர்களுக்கு எதிராக அக்கட்சி செயல்படுவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

இந்நிலையில், திமுகவின் சின்னமான உதயசூரியனை முடக்குவதோடு, அக்கட்சியின் அங்கீகாரத்தையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தேர்தல் கமிஷனுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறார்.

'தாடி வைக்காத பெரியார் தான் நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின்..' பாராட்டித் தள்ளிய சுப வீரபாண்டியன்

English summary

Senior BJP leader Subramanian Swamy has complained to the Election Commission that the DMK's political party recognition should be revoked. I think the time has come for the police to protect the Chief Minister said Suba Veerapandian, general secretary of the Dravida iyakka Tamil peravai.