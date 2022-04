Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% உள் ஒதுக்கீடு வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருப்பது திராவிட மாடல் அரசின் சமூக நீதி பயணத்துக்கு கிடைத்த ஹாட்ரிக் வெற்றி என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நம் உயிருடன் கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு உங்களில் ஒருவன் எழுதும் மடல்.

'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்கிற குறள்நெறியை உயிர்க் கொள்கையாகக் கொண்டது திராவிட இயக்கம். அதன் கொள்கைப் பயணம் எப்போதும் பயணிப்பது சமூகநீதிப் பாதையில்தான்.

சமூக நீதி போராட்டத்தில் திமுக அரசு அமைந்த பிறகு கிடைத்த 3வது வெற்றி இது!. பூரித்து பேசிய ஸ்டாலின்

Chennai: Chief Minister MK Stalin has said that the Chennai High Court's confirmation of the Tamil Nadu government's law providing 7.5% internal quota for government school students in medical studies was a hat-trick victory for the Dravidian model government's social justice journey: திராவிட மாடல் அரசின் ஹாட்ரிக் வெற்றி - 7.5% இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பு பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி