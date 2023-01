தமிழ்நாட்டில் “ரோலக்ஸ்” ஊடுருவலா? வெளியான "ஷாக்" தகவல்.. உலகின் மிகக்கொடிய போதை மாஃபியா தலைவனாம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகின் மிகக்கொடி போதை மருந்து கடத்தல் கும்பலின் தலைவன் என்று பல நாடுகளால் எச்சரிக்கப்பட்டு இருக்கும் நாஜிம் இலங்கையிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தப்பித்து வந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில் கடலோர காவல் படை மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறையின் அலட்சியத்தின் காரணமாகவே அவர் ஊடுருவியதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

உலகளவில் ஹெராயின், கொக்கையின்போன்ற விலை உயர்ந்த ஆபத்தான தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை கடத்தும் கும்பலின் தலைவனாக அறியப்படுபவர் முகமது நாஜிம். உலகின் பல நாடுகளின் காவல்துறையால் தேடப்பட்டு வரும் நிழல் உலக தாதாவாக அறியப்படுகிறார்.

ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, இலங்கை, மலேசியா, ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட பல நாடுகளை சேர்ந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்புடையவர் நாஜிம்.

English summary

Nazim who has been warned by many countries as the leader of the world's most notorious drug trafficking gang, has escaped from Sri Lanka to Tamil Nadu. In this situation, PMK leader Anbumani Ramadass said that he penetrated due to the negligence of the Coast Guard and Tamil Nadu Police.