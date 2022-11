வெள்ள பாதிப்பு.. சென்னை ஏரி-குளத்தில் 3 அடி நீர் இருப்பை குறைங்க.. கனமழையால் மாநகராட்சி புது அறிவுரை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழையால் வெள்ள பாதிப்பை தடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கையாக மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரி, குளங்கள் என 175 நீர்நிலைகளில் 2 முதல் 3 அடி வரை நீர் அளவை குறைக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் இந்த அறிவுரை யை சென்னை மாநகராட்சி வழங்கி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தாமதமாக வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. கடந்த மாதம் 29ம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி தலைநகர் சென்னை உள்பட தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் பெய்து வருகிறது.

இதற்கிடையே தான் வங்கக்கடலில் நேற்று முன்தினம் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோர பகுதிகளையொட்டி நிலவுகிறது.

இனி பெங்களூர் போகலாம் ஜாலியா! சென்னைக்கு சீறிப் பாயும் வந்தே பாரத்! விமானம் போன்று இவ்வளவு வசதிகளா?

English summary

Due to heavy rain in Chennai, the water level of 175 lakes and ponds under the control of the Corporation has been advised to be reduced by 2 to 3 feet. The Chennai Municipal Corporation has given this advice as the Meteorological Department has issued a warning that heavy rain will continue in Chennai.