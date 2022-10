சாத்தியமாகாத மதுவிலக்கு.. தமிழகத்தின் வருவாய் ஆதாரமாக டாஸ்மாக்.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரபர கருத்து

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛மதுவிலக்கு சட்டம் 1937 ல் கொண்டு வந்தாலும் கூட தமிழகத்தின் வருவாய் ஆதாரமாக டாஸ்மாக் பார் உள்ளதால் மதுவிலக்கு இதுவரை சாத்தியமாகவில்லை'' என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது. மேலும் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்ட டாஸ்மாக் பார் உரிமம் வழங்குவது தொடர்பான டெண்டரை ரத்து செய்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது.

தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் பார் உரிமம் தொடர்பாக அடிக்கடி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் இதுதொடர்பாக நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடரப்படும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன.

அந்த வகையில் தான் டாஸ்மாக் பார் உரிமம் வழங்குவது தொடர்பாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்ட டெண்டரை ரத்து செய்யக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏராளமான மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

கோவில் பெயரில் தனிநபர் இணையதளம் நடத்துவது குற்றம்.. வழக்குப்பதிய மதுரை உயர்நீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு

English summary

The Madras High Court opined that even though the liquor Prohibition Act was introduced in 1937, the Tasmac bar was a source of revenue for Tamil Nadu, so prohibition was not possible. Also, the Madras High Court has ordered the cancellation of the tender issued in August regarding the granting of Tasmac Bar license.